Под Волгоградом на птицефабрике нашли грызунов и мертвых птиц

На птицефабрике нашли нарушения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский облсуд оштрафовал птицефабрику «Ахтубинскую» за нарушение ветеринарного законодательства, которые выявили сотрудники Россельхознадзора Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в 2022 году в ходе проверки специалисты не обнаружили обязательного дезбарьера при въезде на территорию. Несмотря на наличие крематора, отходы инкубации выбрасывали неподалеку.

- На предприятии не осуществляется борьба с грызунами, а также не принимаются меры для отпугивания дикой птицы. В помещении для проведения мойки инвентаря складируется падеж птицы, - уточнили в ведомстве.

Россельхознадор выписал штраф за нарушение административного кодекса, однако ООО подало апелляцию. В мае текущего году облсуд подтвердил законность ранее вынесенного решения.