В Волгоградской области на ближайших выходных потеплеет до +24

В эти выходные можно будет опять гулять и наслаждаться солнцем Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Долгожданное потепление возвращается в Волгоградскую область уже на этих выходных. Синоптики обещают потепление до +24 градусов, но не исключают туманы и кратковременные дожди. Такие прогнозы дают синоптики регионального ЦГМС.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на специалистов Гидрометеоцентра, 13 мая на территории региона осадков не ожидается, местами облачно и туманно. Ветер северо-западного направления со скоростью 11 м/с, температура воздуха днем поднимется до +23.

В воскресенье, 14 мая, будет еще теплее. Не смотря на то, что ночь будет прохладная – столбик термометра опустится до +6 градусов, однако днем будет тепло, воздух прогреется до +24.