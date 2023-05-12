В Волгограде на Мамаевом кургане открылся памятник ленинградцам-защитникам Сталинграда

В ответ на памятник сталинградцам в Санкт-Петербурге, волгоградцы установили памятный знак ленинградцам Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сегодня, 12 мая, на мемориальном кладбище Мамаева кургана состоялось открытие памятного знака, посвященного жителям Ленинграда, участвовавшим в Сталинградской битве. На торжественном мероприятии присутствовали губернаторы Волгоградской области и Санкт-Петербурга. Об этом сайту volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

Символично, что честь открыть памятный знак воинам-ленинградцам, участвовавшим в боях за Сталинград, предоставили председателю Волгоградского областного добровольного общества «Защитники и жители блокадного Ленинграда» Хельви Латту и представителю всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Никите Глазкову.

- Символично, что открытие памятного знака воинам-ленинградцам, павшим в боях за Сталинград, проходит в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда и в год 80-летия Сталинградской Победы. Воины-ленинградцы внесли важный вклад в общую Сталинградскую Победу, — отметил глава региона Андрей Бочаров.

В памятном знаке отображается образ Матери-Родины с Пискаревского мемориального кладбища. Стоит отметить, что на Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге была открыта памятная плита, увековечившая подвиг сталинградцев-защитников блокадного Ленинграда.