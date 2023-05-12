В Волжском 39-летний пешеход погиб под колесами фургона

Пешеход скончался от полученных ранений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смертельное ДТП произошло 11 мая в Волжском. Около трех часов ночи 39-летнего пешехода насмерть задавил фургон. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, «ГАЗ-3302» ехал на улице Заволжской со стороны Логинова в направлении Паромной.

- Напротив дома №5 фургон совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части, - уточнили в полиции региона.

Мужчина получил тяжелые травмы. На место дорожного происшествия выехали врачи скорой помощи, однако пешеход скончался от полученных ранений.