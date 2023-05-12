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НовостиПроисшествия12 мая 2023 6:26

Житель Камышина на своей работе угрожал взорвать 20 кг тротила

Мужчина таким образом решил избежать мобилизации
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Мужчину суд наказал условным сроком

Мужчину суд наказал условным сроком

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгоградской области осудили мужчину, который грозился взорвать 20 килограмм тротила на своей работе. Угрозы о взрывчатых веществах в рюкзаке оказались ложными, так житель Камышина хотел избежать призыва по частичной мобилизации. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Камышинском городском суде.

24 сентября 2022 года камышинин решился на ложные угрозы о подготовке взрыва. В состоянии алкогольного опьянения он пришел на предприятие, на котором работал, с большим рюкзаком. Мужчина зашел в кабинет группы управления персоналом, где были 4 человека, и сообщил, что у него с собой 20 килограммов тротила.

- Д.М. продемонстрировал находящийся при нем заранее приготовленный рюкзак, и сообщил что у него «в рюкзаке находится 20 килограмм тротила, данная организация заминирована и скоро все станут трупами», - приводит слова хулигана суд.

На предприятие прибыли оперативные службы, которые установили, что угрозы оказались ложными, бомбы в рюкзаке нет. Мужчина оказался на скамье подсудимых. Его наказали лишением свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.