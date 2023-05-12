Житель Камышина на своей работе угрожал взорвать 20 кг тротила

Мужчину суд наказал условным сроком Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгоградской области осудили мужчину, который грозился взорвать 20 килограмм тротила на своей работе. Угрозы о взрывчатых веществах в рюкзаке оказались ложными, так житель Камышина хотел избежать призыва по частичной мобилизации. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Камышинском городском суде.

24 сентября 2022 года камышинин решился на ложные угрозы о подготовке взрыва. В состоянии алкогольного опьянения он пришел на предприятие, на котором работал, с большим рюкзаком. Мужчина зашел в кабинет группы управления персоналом, где были 4 человека, и сообщил, что у него с собой 20 килограммов тротила.

- Д.М. продемонстрировал находящийся при нем заранее приготовленный рюкзак, и сообщил что у него «в рюкзаке находится 20 килограмм тротила, данная организация заминирована и скоро все станут трупами», - приводит слова хулигана суд.

На предприятие прибыли оперативные службы, которые установили, что угрозы оказались ложными, бомбы в рюкзаке нет. Мужчина оказался на скамье подсудимых. Его наказали лишением свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.