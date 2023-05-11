Рекламу на улицах Волгограда собираются передать департаменту муниципального имущества

На особый контроль будет взята несанкционированное размещение рекламы Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгоградскую городскую Думу поступил документ, который подразумевает передачу рекламной деятельности во владения департамента муниципального имущества. Из документа исключаются полномочия дополняются функции, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на гордуму.

- Под контролем департамента муниципального имущества позволит более эффективно администрировать плату за размещение рекламы и применять меры принудительного взыскания задолженности, а также выявлять самовольно установленные рекламные объекты, - пояснили в пресс-службе городской Думы.

Кроме того, проектом предусматривает наделить департамент по градостроительству и архитектуре полномочиями в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. А именно - согласовывать архитектурно-градостроительный облик объектов капительного строительства.