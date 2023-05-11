В Волгограде вручили медали и ордена участникам спецоперации

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде 11 мая состоялась церемония вручения наград участникам специальной военной операции на Украине. Церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы. Высокие награды вручили заместитель военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и заместитель губернатора Геннадий Шевцов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

За мужество и самоотверженность награды получили 10 военнослужащих. Орден «Мужества» вручили Сергею Дубровченко. Сержант Евгений Хоров и рядовой Валерий Саблин были награждены знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени. Командир отряда добровольцев «Барс» Олег Стрюков был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сержант Кирилл Калашников – медали «За отвагу».

Медалями Суворова были награждены рядовой Данила Синицкий и ефрейтор Сергей Борисенко, медалями Жукова – ефрейтор Нурлан Батыров. Старший матрос Сергей Бочаров получил медаль Луганской Народной Республики «За боевые заслуги», прапорщик Александр Бурдьян – медалью «За боевые отличия».