Под Волгоградом главу села оштрафовали за неработающий сайт администрации

Мировой суд принял решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По инициативе прокуратуры Чернышковского района главу Алешкинского сельского поселения привлекли к административной ответственности за неработающий сайт администрации. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, чиновнику назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.

- Регистрация доменного имени осуществляется на основании заявки пользователя, которая главой сельского поселения аккредитованному регистратору доменного своевременно не направлена, - уточнили в надзорном ведомстве.

После этого сайт сельского поселения, который информирует местных жителей о деятельности органов самоуправления, заработал.