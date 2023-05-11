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НовостиОбщество11 мая 2023 14:05

Под Волгоградом главу села оштрафовали за неработающий сайт администрации

Чиновник заплатит штраф в размере 3 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мировой суд принял решение.

Мировой суд принял решение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По инициативе прокуратуры Чернышковского района главу Алешкинского сельского поселения привлекли к административной ответственности за неработающий сайт администрации. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, чиновнику назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.

- Регистрация доменного имени осуществляется на основании заявки пользователя, которая главой сельского поселения аккредитованному регистратору доменного своевременно не направлена, - уточнили в надзорном ведомстве.

После этого сайт сельского поселения, который информирует местных жителей о деятельности органов самоуправления, заработал.