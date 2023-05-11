Стали известны возможные звездные гости второго Молодежного фестиваля в Волгограде

ФОТО: администрация Волгоградской области

В Волгограде представили возможных звездных хэдлайнеров Молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Однако окончательный выбор гостей все равно будет стоять за молодежью, как сообщили в администрации Волгоградской области.

Среди вероятных звезд, которые прибудут на второй Молодежный фестиваль: олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев, известный хореограф Мигель, а также актриса театра и кино Елизавета Арзамасова. Список гостей пока не утвержден и может изменится.

В прошлом году звездными гостями первого фестиваля стали: знаток клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров, певцы Анна Юдис и Niletto, российский актёр театра и кино, кинорежиссёр Александр Тютрюмов, российский боксер Денис Лебедев и многие другие.

Напомним, что ранее в администрации определились с точными датами проведения фестиваля и примерной программой проведения.