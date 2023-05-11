В Волгограде на 2 дня сузят Первую продольную

В Ворошиловском районе сузят ул. Рабоче-Крестьянскую Фото: Андрей МИРЕЙКО

Ближайшей ночью в Ворошиловском районе Волгограда снова будут ремонтировать трамвайный переезд, который пересекает Первую продольную. Рабочие выполнят очередной этап обновления, который пройдет на правой полосе дороге по четной стороне улицы Рабоче-Крестьянской. Данный участок Первой продольной в сторону Советского района машины будут проезжать по двум полосам с 21.30 11 мая до 24.00 13 мая. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

- Трамвайное сообщение будет осуществляться без изменений за исключением последних вечерних рейсов 11 мая трамваев маршрута №3. В субботу, 13 мая, работы на переезде будут производиться в дневное время, в связи с чем график работы рельсового транспорта будет временно изменен, - добавили в администрации города.

Как именно поменяется режим работы трамваев, не уточняется.