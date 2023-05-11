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НовостиПроисшествия11 мая 2023 13:11

Под Волгоградом судят мать за смерть 2-летнего сына от угарного газа

Ребенок умер пока женщина употребляла спиртное
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Дело передано в суд.

Дело передано в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фроловский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 38-летней женщины, обвиняемой в смерти 2-летнего ребенка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, собранные доказательства с обвинительным заключением переданы в суд. Женщине вменяют статью 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В доме, где проживала семья, был неисправен дымоход, но его никто не ремонтировал.

- Ведя асоциальный образ жизни, женщина в ночь с 14 на 15 февраля, после очередного застолья, не заметила ухудшения состояния ребенка в результате отравления окисью углерода. В результате малыш скончался, - уточнили в прокуратуре региона.

Женщина признала свою вину. Ей грозит тюрьма.