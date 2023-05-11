В Волгограде проиндексировали пособие на похороны на 800 рублей

В Волгограде проиндексировали частичную компенсацию трат на похороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Волгоградской городской думы внесли изменения в решение «Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и требований к их качеству». Была проиндексирована компенсация затрат на похороны в Волгограде.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе гордумы, стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых за счет средств федерального бюджета, Фонда пенсионного и социального страхования, установлена в размере 7793,48 рубля. По сравнению с прошлым годом, компенсация была увеличена примерно на 800 рублей. Практически на такую же сумму было проиндексировано социальное пособие на погребение и возмещение специализированной службе за счет регионального бюджета – теперь оно составляет 7884 рублей.

Отметим, индексация пособий на погребение проводится ежегодно.