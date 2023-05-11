В Волгограде простятся с погибшим в зоне СВО Алексеем Моисеенко

ФОТО: отряд "Бессмертный Сталинград"

Завтра, 12 мая, в Волгограде похоронят бойца штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» Алексея Моисеенко. Прощание пройдет на Старом кладбище Красноармейского района в 9:40. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

- Уходят лучшие. «Бессмертный Сталинград» простится с Алексеем Моисеенко, позывной "Ной". Он родился на Ставрополье, а вырос в Светлоярском районе Волгоградской области. В райцентре окончил школу №2, где его, уверен, будут долго помнить, - вспоминает Андрей Гимбатов.

Алексей отслужил в ВДВ, создал малый бизнес, воспитывал троих сыновей. В зону проведения специальной военной операции он уехал в составе Союза добровольцев Донбасса «Орел», а позже, когда узнал о создании штурмового отряда «Бессмертный Сталинград», вступил в него.

Был ранен в бою, но сразу после реабилитации снова решил ехать в зону СВО. Погиб героически во время эвакуации раненых товарищей.

Коллектив «КП-Волгоград» выражает искренние соболезнования семье и близким Алексея Моисеенко.