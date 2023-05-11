В магазины Волгограда попала опасная сметана и кефир

Опасная сметана попала в магазины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В магазины Волгограда попала партия сметаны и кефира неизвестно происхождения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Россельхознадзора по Волгоградской области, в общей сложности на реализацию поступило около 60 кило опасной продукции.

- Предприятием через «инвентаризацию» путем составления акта несоответствия введено в оборот и направлено на реализацию более 30 кг сметаны и более 30 кг кефира неизвестного происхождения, - уточнили в надзорном ведомстве.

Надзорный орган направил предостережение, а также приостановил регистрацию предприятия в системе ФГИС «ВеТИС» до устранения нарушений.