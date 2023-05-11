Определились даты второго Молодежного фестиваля в Волгограде

Второй Молодежный фестиваль в Волгограде, как и год назад, завершится концертом и фейерверком Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в этом году состоится второй Молодежный фестиваль региона. Даты проведения и концепцию мероприятия губернатор Андрей Бочаров обсудил с молодым поколением. Было решено, что фестиваль пройдет 23 и 24 июня. Также будут запланированы мероприятия в рамках 22 июня. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

- Было бы правильно предоставить максимальную возможность участия молодежных организаций и объединений, студентов, учащихся учебных заведений 22 июня в мероприятиях, посвященных годовщине трагических для нас, для всех жителей нашей страны событий, - отметил Андрей Бочаров.

В этом году количество площадок фестиваля может стать еще больше. Поэтому для них хотят отдать чуть ли не весь центр Волгограда. Во время первого фестиваля в 2022 году была перекрыта для машин почти вся центральная часть города.

- Рабочей группой оргкомитета предлагается максимально задействовать центральную часть города, верхнюю и нижнюю террасы набережной, в том числе амфитеатр, Центральный парк культуры и отдыха, стадион «Волгоград Арена». Более того, считаю, что весь центр Волгограда в эти дни должен стать одной большой молодежной площадкой, - добавил губернатор.

Второй Молодежный фестиваль будет разделен на несколько этапов, начиная с отборочных в муниципалитетах, вузах и ссузах. В финальной части состоится церемония открытия, соревнования, мастер-классы и развлечения, награждение, концерт и фейерверк. Возможно, не обойдется без приглашенной звезды, в прошлом году волгоградская молодежь подпевала NILETTO.

23 июня в рамках фестиваля пройдут соревнования по 16 направлениям: «Театр», «Вокал», «Хореография», «Кинематограф», «Фотоискусство», «Медиа», «Интеллект», «За бизнес», «Комплекс ГТО», «Музыка», «Юмор», «Граффити», «Киберспорт», «Воркаут», «Игровые виды спорта», «Военно-спортивные игры». Досуговая программа запланирована на 24 июня, будут работать 6 площадок: «Россия — страна для молодых», «Семейный», «Досуговый», «Регион», «Образование», «Гастрономический».