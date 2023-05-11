190 тыс. туристов посетили Волгоградскую область на майские праздники

В 2022 году регион посетило гораздо меньше туристов Фото: Эдуард Пальгунов

В минувшие праздники Волгоградская область приняла 190 тысяч туристов – это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Таким образом, Волгоград стал одним из самых популярных направлений. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

- Загрузка гостиниц и других видов коллективных средств размещения в Волгограде составила 98%, в районах — 80%, - дополнили информацию в комитете.

Большим спросом у туристов пользовались патриотические мероприятия: ретроматч, патриотические акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика», парад на площади Павших борцов, а также соревнования по высшему пилотажу на реактивных самолетах и многое другое.

Особой популярностью пользовались аудиовизуальные световые шоу у момеориала «Бронекатер БК-31» и «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. За три дня их посетили более 71 тысяч человек. Всего в регионе в майские праздники было организовано более 900 мероприятий.