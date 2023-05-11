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НовостиПроисшествия11 мая 2023 9:57

В Волгограде в фитнес-клубе на глазах у очевидцев скончался 49-летний мужчина

СК организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК организовал проверку

СК организовал проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Дзержинского района Волгограда выясняют обстоятельства смерти 49-летнего мужчины. Трагедия произошла 10 мая в «Спортклубе 365», который находится на бульваре 30 лет Победы №21Г. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, посетитель фитнес-клуба скоропостижно скончался на глазах у очевидцев.

Люди пытались оказать ему помощь, вызвали неотложку, однако прибывшие медики констатировали смерть. В настоящий момент следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.