Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 9:42

В Волгограде на директора возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты

Прокуратура помогла защитить права сотрудника
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура помогла защитить права сотрудника

Прокуратура помогла защитить права сотрудника

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Центрального района Волгограда помогла защитить права работника, который несколько месяцев не получал зарплату. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, работодатель не платил деньги с мая по ноябрь 2022 года. общая задолженность перед сотрудником составила 85 тысяч рублей.

- По итогам проверки материалы направлены прокуратурой в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, - уточнили в прокуратуре региона.

Уточняется, что директор стал фигурантом уголовного дела по статье 145 УК РФ. Прокуратура взяла ход расследования на личный контроль. Заплату сотрудник получил.