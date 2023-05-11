В Волгограде на директора возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты

Прокуратура помогла защитить права сотрудника Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Центрального района Волгограда помогла защитить права работника, который несколько месяцев не получал зарплату. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, работодатель не платил деньги с мая по ноябрь 2022 года. общая задолженность перед сотрудником составила 85 тысяч рублей.

- По итогам проверки материалы направлены прокуратурой в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, - уточнили в прокуратуре региона.

Уточняется, что директор стал фигурантом уголовного дела по статье 145 УК РФ. Прокуратура взяла ход расследования на личный контроль. Заплату сотрудник получил.