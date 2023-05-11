В Волгограде объявлен в розыск 32-летний Арам Мовсесян, зарезавший троих людей

Так выглядит предполагаемый убийца. ФОТО: СУ СКР по Волгоградской области

В Волгограде следователи СКР объявили в розыск некоего Арама Мовсисяна 1990 года рождения, который подозревается в убийстве двух взрослых мужчин. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Полиция и следственный комитет называет приметы подозреваемого: темноволосый мужчина на вид 30-35 лет, рост 170-187, плотного телосложения. Если Вы располагайте сведениями о возможном месте нахождения или последнем месте его пребывания, необходимо сообщить по телефонам: 8-937-545-76-20, 8-988-023-23-11, либо 02.

По версии следствия, трагедия произошла ранним утром 6 мая 2023 года. Между подозреваемым, 32-летним и 42-летним волгоградцами произошел конфликт, в ходе которого фигурант дела нанес ножом старшему оппоненту не менее 4 ударов в область груди и спины, а 32-летнему волгоградцу вонзил нож в ногу. Кроме того, скрываясь с места происшествия, преступник нанес еще одному 37-летнему мужчине 1 удар ножом в спину.

Все пострадавшие были госпитализированы, погиб только 42-летний потерпевший скончался от травм.