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НовостиПроисшествия11 мая 2023 8:24

Под Волгоградом охотинспекторы спасли молодую лосиху

Животное попало в оросительный канал и не могло оттуда выбраться
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Как дикое животное оказалось в оросительном канале - остается загадкой

Как дикое животное оказалось в оросительном канале - остается загадкой

Фото: Андрей АБРАМОВ

Трогательная история произошла в Городищенском районе Волгоградской области. Сотрудники охотнадзора спасли от гибели молодую самку лося. Операция по спасению развернулась вблизи поселка Песковатка, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Охотинспекторы буквально на днях обнаружили лосиху в оросительном канале, которая не могла из него выбраться на протяжении нескольких часов. Как туда попало дикое животное – остается лишь догадываться.

Специалистам удалось оказать помощь самке лося и после счастливого спасения, животное было отпущено на волю, в естественную среду обитания.