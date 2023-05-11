Под Волгоградом охотинспекторы спасли молодую лосиху

Как дикое животное оказалось в оросительном канале - остается загадкой
Фото: Андрей АБРАМОВ
Трогательная история произошла в Городищенском районе Волгоградской области. Сотрудники охотнадзора спасли от гибели молодую самку лося. Операция по спасению развернулась вблизи поселка Песковатка, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.
Охотинспекторы буквально на днях обнаружили лосиху в оросительном канале, которая не могла из него выбраться на протяжении нескольких часов. Как туда попало дикое животное – остается лишь догадываться.
Специалистам удалось оказать помощь самке лося и после счастливого спасения, животное было отпущено на волю, в естественную среду обитания.