26-летнего Вячеслава Хисматуллина из Ставропольского края ищут в Волгоградской области

Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры «Лиза Алерт» ищут 26-летнего Вячеслава Хисматуллина из Ставропольского края. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в поисковом отряде, молодой человек проживает в селе Надежда Шпаковского района, однако может находиться на территории Волгоградской области. Добровольцы региона подключились к его поискам.

Известно, что Вячеслав пропал 7 мая, с того дня о его местонахождении ничего неизвестно. Он был одет в синие брюки, серую спортивную кофту, серые кроссовки. Из особых примет – на спине горб, рыжие волосы и голубые глаза. Имеет трудности со здоровьем. Вячеславу трудно передвигаться.

Контакты для связи: 112 и 8-800-700-54-52.