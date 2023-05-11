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НовостиОбщество11 мая 2023 7:56

26-летнего Вячеслава Хисматуллина из Ставропольского края ищут в Волгоградской области

У мужчины проблемы со здоровьем – ему трудно передвигаться
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры «Лиза Алерт» ищут 26-летнего Вячеслава Хисматуллина из Ставропольского края. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в поисковом отряде, молодой человек проживает в селе Надежда Шпаковского района, однако может находиться на территории Волгоградской области. Добровольцы региона подключились к его поискам.

Известно, что Вячеслав пропал 7 мая, с того дня о его местонахождении ничего неизвестно. Он был одет в синие брюки, серую спортивную кофту, серые кроссовки. Из особых примет – на спине горб, рыжие волосы и голубые глаза. Имеет трудности со здоровьем. Вячеславу трудно передвигаться.

Контакты для связи: 112 и 8-800-700-54-52.