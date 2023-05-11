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НовостиПроисшествия11 мая 2023 7:22

В Волгограде попал на видео наезд школьницы на самокате на пенсионерку

66-летней женщине потребовалась госпитализация
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде произошло ДТП с электросамокатом

В Волгограде произошло ДТП с электросамокатом

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Накануне в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с электросамокатом. 10 мая в 16.15 на бульварной части проспекта Жукова 13-летняя девочка на самокате наехала на 66-летнюю женщину. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Пешеход получила травмы. К ней тут же подбежали очевидцы происшествия для оказания первой помощи. Затем неотложка доставила пострадавшую в больницу.