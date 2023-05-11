В Волгограде попал на видео наезд школьницы на самокате на пенсионерку

В Волгограде произошло ДТП с электросамокатом Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Накануне в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с электросамокатом. 10 мая в 16.15 на бульварной части проспекта Жукова 13-летняя девочка на самокате наехала на 66-летнюю женщину. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Пешеход получила травмы. К ней тут же подбежали очевидцы происшествия для оказания первой помощи. Затем неотложка доставила пострадавшую в больницу.