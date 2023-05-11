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НовостиПроисшествия11 мая 2023 7:06

Военного следователя из Волгоградской области арестовали за крупную взятку

Бакучаев не согласен с мерой пресечения и пытается оспорить это решение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд рассмотрит жалобу.

Суд рассмотрит жалобу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 12 мая, в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону рассмотрят жалобу военного следователя из Волгоградской области М. Бакучаева, подозреваемого в особо крупной взятке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе гарнизонного военсуда, 20 апреля этого года мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, однако он с этим не согласился и подал апелляцию.

Добавим, что Бакучаева подозревают в нарушении части 6 статьи 260 УК РФ «Получение взятки». Особо крупным размером считается взятка от 1 миллиона рублей. Санкции статьи предусматривают уголовный срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере 70-кратной суммы.