Военного следователя из Волгоградской области арестовали за крупную взятку

Суд рассмотрит жалобу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 12 мая, в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону рассмотрят жалобу военного следователя из Волгоградской области М. Бакучаева, подозреваемого в особо крупной взятке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе гарнизонного военсуда, 20 апреля этого года мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, однако он с этим не согласился и подал апелляцию.

Добавим, что Бакучаева подозревают в нарушении части 6 статьи 260 УК РФ «Получение взятки». Особо крупным размером считается взятка от 1 миллиона рублей. Санкции статьи предусматривают уголовный срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере 70-кратной суммы.