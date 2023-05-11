Волгоградка заработала 750 тыс. рублей на мошенничестве при установке памятников на могилы

Предприниматель обманывала волгоградцев при установке памятников на могилы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде будут судить местную жительницу, которая обвиняется в мошенничестве при оказании ритуальных услуг. С сентября 2021 по июль 2022 года 38-летняя женщина оказывала услуги по изготовлению и установке надгробных памятников, благоустройству могил. Она заключала договоры с гражданами, но после получения денег никакие работы не проводила. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Для создания видимости добросовестности предпринимательской деятельности первым клиентам обвиняемая поставляла надгробия, приобретенные на одной из производственных баз. В дальнейшем, заключив с гражданами, договоры на поставку надгробных памятников и оказание иных ритуальных услуг, предприниматель после получения предоплаты, своих обязательств не выполнила, - отметили в надзорном ведомстве.

Предприниматель обманула 18 волгоградцев на общую сумму около 750 тысяч рублей. расследование проводили сотрудники СО-2 СУ УМВД России по Волгограду. Вину женщина не признала. Прокуратура утвердила обвинение и направила материалы уголовного дела в Краснооктябрьский районный суд. Предпринимателю грозит до шести лет колонии.