На видео попали поджигатели тополиного пуха и туй на Аллее Героев в Волгограде

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде в ночь после Дня Победы двое неизвестных решили побаловаться и подожгли тополиный пух на Аллее Героев. Только пламя перекинулось на высаженные недавно туи. Инцидент, произошедший ночью 10 мая, попал на камеры видеонаблюдения. Теперь поджигателей ищет полиция, их личности устанавливаются. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- 10 мая 2023 года около 2.00 поступило сообщение о возгорании зеленых насаждений в Центральном районе, - отметили в региональной полиции.

На Аллее Героев рядом с домом №4 к туям на самокате подъехали двое. Один из них стал поджигать тополиный тух, но, видимо, все пошло не по плану. Вспыхнуло пламя, после чего поджигатели на электросамокате умчались. Видимо, они доехали до ближайшего магазина и купили бутылку воды, чтобы потушить пожар. Только огонь был таким, что одной баклажкой справиться было нельзя. Если одну тую вроде как спасли, то две другие сгорели почти полностью.

На месте приехали сотрудники ППС и МЧС, пожарные ведрами с водой потушили пламя. Поймать поджигателей не удалось, их ищут.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавили в региональном Главке МВД.

Напомним, туи на Аллее Героев были высажены во время благоустройства в мороз прошлой зимой.