Президент назначил пять судей в Волгоградской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении пяти судей в Волгоградской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно документу, Елена Корнеева и Светлана Швыдкова назначены судьями Волгоградского облсуда. Судьей Дзержинского района Волгограда стала Светлана Бакаева. Также обновлен список районных органов государственной власти. В Клетском райсуде на должность служителя Фемиды назначена Наталья Обухова, в Октябрьском - Татьяна Ветохина