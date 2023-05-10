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НовостиЗвезды10 мая 2023 15:06

В Волгограде 13 мая пройдет большой книжный фестиваль в Горьковке

В программе Книжного фестиваля 13 мая 2023 года в Волгограде - лектории, мастер-классы, выставки и встречи с писателями
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Книжный фестиваль пройдет в Горьковке второй раз.

Книжный фестиваль пройдет в Горьковке второй раз.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В волгоградской библиотеке имени Горького 13 мая 2023 года в полдень откроется большой Книжный фестиваль. В обширной и разнообразной программе мероприятий – книжная ярмарка, лектории, мастер-классы, фотозона в стиле Гарри Поттера, активности для детей и взрослых, битва нейросетей, выставки и встречи с писателями, концерты музыкантов и выступления поэтов, игры на улице. Всех, кто любит читать, ждут на третьем этаже Горьковки и возле библиотеки, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы. Продлится фестиваль до 21.00.

Специальными гостями Книжного фестиваля станут писатели Дарья Бобылева, Ася Володина и Линда Сауле. С ними можно будет пообщаться и взять автограф.