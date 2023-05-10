В Волгоград прибыл министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгограде 10 мая состоялась церемония закрытия военно-спортивного сбора «Наследники Победы». В ней приняли участие министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев и губернатор Андрей Бочаров. На базе Академии МВД они вручили победителям «Наследников Победы» награды. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации региона.

- Место проведения сбора и его название «Наследники Победы» точно отражают нашу главную цель: воспитать вас как истинных патриотов своего Отечества, будущих защитников, достойных продолжателей боевых традиций воинов-победителей. Военно-спортивный сбор 2023 года знаменателен и тем, что подготовка проходила в рамках 100-летия спортивного общества «Динамо». За прошедший век это движение привело в спорт десятки тысяч граждан страны, - заявил генерал полиции Владимир Колокольцев

Открытый военно-спортивный сбор «Наследники Победы» проводился в России шестой год подряд. Волгоград принял его во второй раз. В мероприятии принимали участие учащиеся Суворовских военных училищ МВД России и кадетских учебных заведений со всей страны. Они соревновались в выполнении нормативов ГТО, полевом выходе, викторине, блице по шахматам, конкурсе патриотических песен и стихотворений, интерактивной игре. Для участников сбора была подготовлена культурная программа со встречами с ветеранами, поисковиками, с посещением военного парада, Мамаева кургана и ретро-матча на «Волгоград Арене».