Житель Волгограда отсудил почти 500 тысяч рублей у авиакомпании

Волгоградцу должны компенсировать траты на несостоявшиеся рейсы Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жителю Волгограда пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за отмененные авиарейсы. В декабре 2021 года он заключил договор с авиакомпанией на перевозки. Их стоимость составила 131 тысячу рублей, которую мужчина оплатил полностью. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Однако данные рейсы были отменены Аэрофлотом в связи с проводимой на территории Украины специальной военной операцией, - отметили в ведомстве.

Волгоградец решил вернуть деньги, но авиакомпания претензию проигнорировала. Тогда ему пришлось пойти в суд. Тракторозаводский районный суд удовлетворил иск частично, обязав авиакомпанию возместить мужчине траты на состоявшиеся авиаперевозки и сделать выплаты, положенные в случае нарушения прав потребителя. Общая сумма компенсации составила 453 тысячи рублей. Решение суда в законную силу не вступило.