Волонтеры и мотоклуб «Ночные волки» приглашают волгоградцев 13 мая поддержать участников СВО

Фото: волонтеры "Вместе мы сила".

13 мая в Центральном парке культуры и отдыха состоится благотворительное мероприятие в поддержку участников спецоперации. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры группы «Вместе мы сила», волгоградцев приглашают принять в нем участие.

Мероприятие начнется в 15.00 и завершится в 20.00 часов. Волонтеры познакомят горожан с байкерами мотоклуба «Ночные волки», представителями бойцовского клуба «Сталинград» и тактическими медиками.

Для детей устроят анимацию, для взрослых проведут благотворительную лотерею, также участников научат делать маскировочные сети, свечи. Волонтеры «Золотых рук Ангела» проведут мастер-класс.

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