Волгоградский облсуд не смягчил приговор мужчине за расстрел водителя

Прокуратура добилась справедливости. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

10 мая Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу, фигурантом которого является расстрелявший водителя на дороге в Жилгородок Михаил Миронов. Ранее мужчине дали 11 колонии строгого режима, однако он посчитал приговор слишком суровым и пытался его оспорить. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, служитель Фемиды не смягчил вердикт.

Преступление произошло в ноябре 2021 года. Сначала Миронов вместе с сообщником устроил стрельбу в одном из баров, а затем поехал в качестве пассажира в сторону Жилгородка.

- Попросил остановить автомобиль и вышел из него, включив сигнал аварийной остановки. Водитель следовавшего мимо авто остановился, подумав, что машина с компанией подсудимого неисправна. Однако Миронов без объяснения причин произвел не менее 6 прицельных выстрелов из пистолета в водителя, предложившего свою помощь, - напомнили в прокуратуре.

Водитель выжил. Вину свою Миронов так и не признал, но приговор, назначенный судом первой инстанции, изменить не удалось. Он вступил в силу.