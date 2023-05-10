Молодая волгоградка перевела 110 тысяч рублей лжегадалке за снятие порчи

Волгоградка перевела 110 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде полицейские расследуют уголовное дело на жительницу Краснодарского края. Она подозревается в мошенничестве. В январе 2023 года 23-летняя жительница Волгограда связалась по видеосвязи с гадалкой на картах таро. Провидица сообщали, что на волгоградку наложили порчу. Чтобы ее снять, необходимо было заплатить 110 тысяч рублей. Испуганная девушка перевела нужную сумму, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Через некоторое время, после обсуждения данного инцидента с матерью, девушка убедилась, что имела дело с мошенницей и сообщила о произошедшем в полицию, - отметили в региональном Главке МВД.

Подозреваемую удалось найти и задержать, ею оказалась 24-летняя жительница Краснодарского края. Она созналась в лжегадании. Ей грозит до пяти лет колонии. Сейчас следователи отдела полиции Красноармейского района проводят следствие.