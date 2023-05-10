В Волгограде ветеран отсудил 40 тысяч у затопивших его квартиру соседей

Суд принял решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 мая мировой судья Тракторозаводского района разрешил спор между 95-летним ветераном Великой Отечественной войны из Волгограда и его соседями, затопившими квартиру. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в январе 2023 года из-за затопления жилья у пенсионера не только испортился ремонт, но и вышла из строя бытовая техника. Он пытался договориться с жильцами дома о возмещении ущерба, но безуспешно.

- В этой связи прокурор Тракторозаводского района г. Волгограда обратился в суд с иском о взыскании с ответчиков в пользу ветерана компенсации имущественного и морального вреда, - уточнили в прокуратуре.

Судья взыскал с виновников 40 тысяч рублей в пользу ветерана. Прокуратура возьмет исполнение этого решения на свой контроль.