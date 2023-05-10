В Волгограде отреставрируют памятник защитникам Царицына

Благоустройство наконец добралось и до самого памятника Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Власти Волгограда объявили конкурс на определение подрядной организации, которая займется реставрацией объекта культурного наследия, памятник «Оборона Царицына», установленный на площади Металлургов прямо напротив Царицынской оперы. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в мэрии города.

- К участию в конкурсных процедурах допускаются только лицензированные организации с наличием опыта работы на подобных объектах, - уточнили в пресс-службе Волгограда.

Подрядчику предстоит реконструировать гранитную облицовку постамента, заменить плиты, а бронзовые фигуры очистить и отреставрировать. Напомним, что в 2021 году было выполнено благоустройство общественного пространства вокруг памятника, теперь же пришла очередь преображения самого монумента.