В Волгограде уложили 1,5 тыс. квадратных метров нового тротуара вдоль улицы Титова

Бульвар по улице Титова уже практически готов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Краснооктябрьском районе Волгограда на бульваре по улице Титова начали мостить новый тротуар. Подрядчик уложил первые 1,5 тысяч квадратных метров из 3,2 тысяч запланированных. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщают в мэрии города-героя.

На сегодняшний день благоустройство завершено на 60%. Разделительный зеленый островок от улицы Еременко до Таращанцев уже преобразился. Здесь высадили более 600 кустарников, 1500 роз, уложили рулонный газон и установили поливочник. Помимо этого, агрономы пополнили аллею каштанов саженцами той же породы. Также скоро подрядчик смонтирует инженерные сети, установит урны и скамейки.