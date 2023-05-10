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НовостиОбщество10 мая 2023 11:17

В Волгограде уложили 1,5 тыс. квадратных метров нового тротуара вдоль улицы Титова

Стартовал заключительный этап благоустройства
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Бульвар по улице Титова уже практически готов

Бульвар по улице Титова уже практически готов

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Краснооктябрьском районе Волгограда на бульваре по улице Титова начали мостить новый тротуар. Подрядчик уложил первые 1,5 тысяч квадратных метров из 3,2 тысяч запланированных. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщают в мэрии города-героя.

На сегодняшний день благоустройство завершено на 60%. Разделительный зеленый островок от улицы Еременко до Таращанцев уже преобразился. Здесь высадили более 600 кустарников, 1500 роз, уложили рулонный газон и установили поливочник. Помимо этого, агрономы пополнили аллею каштанов саженцами той же породы. Также скоро подрядчик смонтирует инженерные сети, установит урны и скамейки.