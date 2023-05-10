В Волгограде с 10 по 14 мая запретят парковку на улице Чуйкова

Нанесение дорожной разметки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 по 14 мая в Центральном районе Волгограда на улице Чуйкова запретят парковку и остановку транспорта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, с сегодняшнего дня и до конца недели на проезжей части будут выполняться работы по нанесению дорожной разметки.

Автомобилистам стоит учесть, что на участке в границах от 13-й Гвардейской до Краснознаменской четыре дня будут действовать эти ограничения. Лучше заранее выбрать другое место для парковки или стоянки.