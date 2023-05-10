Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за погоды в Волгоградской области

Местами будут идти сильные ливни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области установилась далеко не самая приятная погода, и в ближайшие дни она не сильно улучшится. Более того, Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности из-за погоды в Волгоградской области 10 и 11 мая.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на прогноз, с вечера 10 мая и до 18 часов 11 мая в регионе местами будут дожди и ливни, а также туманы. До 23 часов 11 мая в районах ожидаются грозы. Вместе с тем, по северо-западу области до 11 часов 12 мая прогнозируется высокая пожароопасность, была объявлена четвертая степень горимости леса.

По информации Волгоградского ЦГМС, в ночь на 11 мая по области температура воздуха составит +5...+10º, днем +13...+18º. В Волгограде в ночные часы +7...+9º, в дневные +14...+16º.