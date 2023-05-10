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НовостиОбщество10 мая 2023 10:08

Под Волгоградом мужчина забил палкой задушившего 11 цыплят соседского енота

Владелец погибшего животного обратился в полицию
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Проводится проверка

Проводится проверка

Фото: Александр ПАНОВ

Полицейские Волгоградской области разбираются в конфликте между соседями из города Котельниково. Несколько дней назад 50-летний местный житель заявил о расправе над его енотом, которого он купил в прошлом году. По его словам, проживающий в соседнем доме мужчина забил енота палкой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ранее питомец сбежал от хозяина и проник на частную территорию, где задушил 11 цыплят. Когда владелец обнаружил мертвых птиц и виновника, он устроил самосуд.

Договориться мужчины не смогли. Пришлось привлечь полицию.

- Проводится проверка, по результатам которой будет дана окончательная квалификация деяний, - уточнили в полиции региона.