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НовостиОбщество10 мая 2023 9:32

43 пары сочетались браком в Волгоградской области накануне Дня Победы

Волгоградцы активнее стали выбирать май для регистрации
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Май стал популярным месяцем для заключения браков

Май стал популярным месяцем для заключения браков

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Волгоградской области стали чаще играть свадьбы в канун Дня Победы. В этом году перед 9 мая свои отношения зарегистрировали 43 пары. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает региональный комитет юстиции, ссылаясь на данные загсов области.

Всего с 1 по 9 мая свадьбы сыграла 151 пара в Волгоградской области. Чаще всего ими оказывались жители Волгограда, Волжского и Камышина. Самый настоящий свадебный бум выпал на первую пятницу месяца - 5 мая было проведено 77 регистраций.