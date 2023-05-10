43 пары сочетались браком в Волгоградской области накануне Дня Победы

Май стал популярным месяцем для заключения браков Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Волгоградской области стали чаще играть свадьбы в канун Дня Победы. В этом году перед 9 мая свои отношения зарегистрировали 43 пары. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает региональный комитет юстиции, ссылаясь на данные загсов области.

Всего с 1 по 9 мая свадьбы сыграла 151 пара в Волгоградской области. Чаще всего ими оказывались жители Волгограда, Волжского и Камышина. Самый настоящий свадебный бум выпал на первую пятницу месяца - 5 мая было проведено 77 регистраций.