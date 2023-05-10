Родители из Волгограда на каникулах отправят своих детей на дачи

Летний лагерь будет не самым популярным выбором волгоградских родителей для организации отдыха своих детей на каникулах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже идет заключительный месяц перед каникулами у школьников. Совсем скоро у них начнется отдых, который у всех будет разным. У родителей из Волгограда поинтересовались, как их дети проведут лето. Оказалось, что большинство планируют отправить своих сыновей и дочерей на дачу. Число таких родителей оказалось как никогда высоким. Об этом рассказали сайту volgograd.kp.ru специалисты сервиса SuperJob.

У 33% волгоградских родителей дети проведут каникулы за городом на даче. У 27% участников опроса школьники-дети на все лето останутся дома. В летний лагерь планируют отправить сыновей и дочерей 17% волгоградских мам и пап, организовать отдых на Черном море – 12%.

- Устроить детям поездку по России (например, в Карелию, Адыгею или Ставропольский край) намерены 4% опрошенных, столько же планируют выезд за границу (в Турцию, Египет или Израиль), - уточнили в SuperJob.

5% родителей отметили, что их дети будут готовиться к поступлению в вуз, подрабатывать, ездить в гости к родственникам, поправлять здоровье в санаториях. 1% волгоградцев поделился, что их дети летом пойдут в школьный лагерь.