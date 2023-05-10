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НовостиОбщество10 мая 2023 9:07

Родители из Волгограда на каникулах отправят своих детей на дачи

Каждый третий волгоградец отвезет своего ребенка за город
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Летний лагерь будет не самым популярным выбором волгоградских родителей для организации отдыха своих детей на каникулах

Летний лагерь будет не самым популярным выбором волгоградских родителей для организации отдыха своих детей на каникулах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже идет заключительный месяц перед каникулами у школьников. Совсем скоро у них начнется отдых, который у всех будет разным. У родителей из Волгограда поинтересовались, как их дети проведут лето. Оказалось, что большинство планируют отправить своих сыновей и дочерей на дачу. Число таких родителей оказалось как никогда высоким. Об этом рассказали сайту volgograd.kp.ru специалисты сервиса SuperJob.

У 33% волгоградских родителей дети проведут каникулы за городом на даче. У 27% участников опроса школьники-дети на все лето останутся дома. В летний лагерь планируют отправить сыновей и дочерей 17% волгоградских мам и пап, организовать отдых на Черном море – 12%.

- Устроить детям поездку по России (например, в Карелию, Адыгею или Ставропольский край) намерены 4% опрошенных, столько же планируют выезд за границу (в Турцию, Египет или Израиль), - уточнили в SuperJob.

5% родителей отметили, что их дети будут готовиться к поступлению в вуз, подрабатывать, ездить в гости к родственникам, поправлять здоровье в санаториях. 1% волгоградцев поделился, что их дети летом пойдут в школьный лагерь.