Под Волгоградом осудили бухгалтера КФХ за хищение 3,5 млн из бюджета

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 мая Суровикинский районный суд вынес приговор 45-летней бухгалтеру КФХ за хищение 3,5 миллиона рублей при получении государственных субсидий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, с 2017 по 2019 года осужденная завышала стоимость затрат при производстве продукции животноводства. Ее судили по статье «мошенничество».

Вину свою бухгалтер не признала. Ей дали 3 года колонии общего режима и потребовали вернуть украденное.

- В качестве обеспечительной меры в ходе расследования уголовного дела арестован автомобиль осужденной стоимостью порядка 2 млн рублей, - уточнили в прокуратуре.

Приговор не вступил в силу.