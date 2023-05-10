Смотрите видео салюта и фейерверков на День Победы в Волгограде 9 мая 2023

Салют и фейерверки завершили празднование Дня Победы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

День Победы в Волгограде завершился одновременными залпами салюта и фейерверков. Они озарили небо над городом-героем в разных районах. Сайт volgograd.kp.ru публикует видео салюта и фейерверков на День Победы в Волгограде 9 мая 2023 года.

Артиллерийский салют и фейерверки 9 мая 2023 года в Волгограде можно было увидеть на Мамаевом кургане, на набережной после гала-концерта, в также в ЦПКиО, на бульваре Энгельса, в сквере Доблести и Славы, парке Героев-летчиков, на улице Калининградской, площади Дзержинского, у Царицынской оперы. Волгоградцев восхитило яркое зрелище, осветившее почти весь город. Огни взрывались в воздухе более десяти минут.

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