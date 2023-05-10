Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2023 6:52

Под Волгоградом ночью горела девятиэтажка, найдено тело мужчины

В больницу госпитализировали одного пострадавшего
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Спасатели прибыли оперативно

Спасатели прибыли оперативно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия произошла в городе Камышине Волгоградской области в ночь на 10 мая. В пожаре погиб мужчина, еще один получил серьезные ожоги и попал в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера около 2 часов. Спасатели прибыли оперативно, им потребовалось всего четверть часа для ликвидации очага возгорания.

- В квартире многоквартирного девятиэтажного дома горели домашние вещи на площади 24 квадратных метров. Пожарные расчеты 28-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02.14 часов, - уточнили в МЧС региона.

В больницу увезли 58-летнего хозяина сгоревшей квартиры. Внутри жилища нашли тело неизвестного мужчины, его личность устанавливается.