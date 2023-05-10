Под Волгоградом ночью горела девятиэтажка, найдено тело мужчины

Спасатели прибыли оперативно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия произошла в городе Камышине Волгоградской области в ночь на 10 мая. В пожаре погиб мужчина, еще один получил серьезные ожоги и попал в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера около 2 часов. Спасатели прибыли оперативно, им потребовалось всего четверть часа для ликвидации очага возгорания.

- В квартире многоквартирного девятиэтажного дома горели домашние вещи на площади 24 квадратных метров. Пожарные расчеты 28-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02.14 часов, - уточнили в МЧС региона.

В больницу увезли 58-летнего хозяина сгоревшей квартиры. Внутри жилища нашли тело неизвестного мужчины, его личность устанавливается.