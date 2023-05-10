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НовостиПроисшествия10 мая 2023 6:28

Под Волгоградом 9 мая молодой мотоциклист протаранил ограждение магазина

Водителя доставили в больницу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Водителя доставили в больницу

Водителя доставили в больницу

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 9 мая, в Новоаннинском районе молодой мотоциклист на полной скорости врезался в ограждение магазина и покалечился. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло примерно в 18.00 часов в райцентре на улице Рабочей. 26-летний водитель мчался со стороны переулка Строительного в направлении Крестьянской.

- Напротив дома 251 по улице Рабочей не справился с управлением, выехал на правую обочину, совершив наезд на ограждение магазина с последующим опрокидыванием, - уточнили в полиции.

Мотоциклист получил травмы, его госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Водителей призывают соблюдать ПДД,