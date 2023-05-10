Под Волгоградом 9 мая молодой мотоциклист протаранил ограждение магазина

Водителя доставили в больницу Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 9 мая, в Новоаннинском районе молодой мотоциклист на полной скорости врезался в ограждение магазина и покалечился. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло примерно в 18.00 часов в райцентре на улице Рабочей. 26-летний водитель мчался со стороны переулка Строительного в направлении Крестьянской.

- Напротив дома 251 по улице Рабочей не справился с управлением, выехал на правую обочину, совершив наезд на ограждение магазина с последующим опрокидыванием, - уточнили в полиции.

Мотоциклист получил травмы, его госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Водителей призывают соблюдать ПДД,