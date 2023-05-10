В День Победы в Волгограде праздничные мероприятия посетили 165 тысяч человек

Набережную 9 мая посетили около 120 тысяч человек Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области в течение нескольких дней проходили торжества в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В регионе прошли 615 мероприятий с 6 по 9 мая 2023 года. Их посетили свыше 346 тысяч человек. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Основные мероприятия прошли 9 мая в Волгограде, гостями которых стали порядка 165 тысяч человек. Военный парад на площади Павших Борцов смотрели 25 тысяч волгоградцев и гостей города. Мамаев курган за день посетили 20 тысяч человек, на мероприятиях на набережной, в том числе на концерте Александра Маршала и салюте, побывали 120 тысяч человек.

За порядком во время праздничных мероприятий следили более 4 тысяч полицейских, росгвардейцев, представители народных дружин, курсанты Академии МВД, казаки, сотрудники ЧОПов.

- Нарушений общественного порядка в местах проведения мероприятий не допущено, - отметили в региональной полиции.