Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о лишнем весе и правильном питании

Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о лишнем весе Фото: Олег УКЛАДОВ

10 мая Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о том, как вычислить массу тела и о необходимости поддерживать себя в форме с помощью физкультуры и правильного питания. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, индекс массы тела рассчитывается очень просто: необходимо разделить массу тела (например, 65 кило) на квадрат роста в метрах (1,70 умножить на 1,70).

- «Здоровым значением» индекса массы тела считается показатель от 18,5 до 25. Чем выше ИМТ – тем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, остеоартрита, диабета, некоторых видов рака, преждевременной смерти, - напомнили специалисты.

Чтобы избежать возможных рисков, связанных с избыточным весом или наоборот недостатком массы тела необходимо придерживаться правильного питания и заниматься физкультурой.