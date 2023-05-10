В центре Волгограда образовались пробки после праздничного салюта

Пробки после празднования 9 мая уже стали традицией Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После пышного празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне центр Волгограда сковали плотные пробки, которые стали уже традиционными в последнее время. «Намертво» встала основная дорога Центрального района – Первая Продольная.

По данным сервиса Яндекс пробки, сразу же после окончания праздничного гала-концерта на набережной, волгоградцы кинулись уезжать из центра из-за чего на улицах Советской, Чуйкова, Коммунистической и Володарского образовались заторы. Проблемы на дороге возникли и на участке от ЦПКиО до 7-й Гвардейской – там люди пытались уехать от Мамаева кургана.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, к полуночи ситуация улучшилась. Проблематично на данный момент проехать по Нулевой продольной, в целом дороги уже почти чистые.