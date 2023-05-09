Волгоградский гармонист Юрий Щербаков записал с Гариком Сукачевым песню «Сталинградский вальс»

Фото: скриншот канала Юрий Щербаков / YouTube.com

В сети появился клип на песню «Сталинградский вальс», которую записал волгоградец Юрий Щербаков и рок-музыкант Гарик Сукачев. Трогательную историю фронтовой любви презентовали на площадке видеохостинга Youtube накануне Дня Победы, 8 мая.

В основе произведения – история любви в период Великой Отечественной войны. В аннотации к клипу говорится, что песня «Сталинградский вальс» исполнялась на фронте.

— Один из исполнителей этой народной фронтовой песни — гармонист, баянист Иван Авдеев, который родился 9 мая 1927 году в станице Качалинской Сталинградской области. В 1944 году призван на фронт. В 1946 году получил ранение, две пули в живот. В госпитале записали его уже Сергеем. Он прошел всю войну и умер 8 марта 2005 года.

Сюжет песни весьма прост: разведчик знакомится с медицинской сестрой и влюбляется. Во время минометного обстрела главный герой получает ранение, но возлюбленная нашла его и доставила в медсанбат. Боец выжил и вернулся на фронт. В аннотации также указано, что песню Юрию Щербакову передал сын Ивана Авдеева.