В Волгограде на Набережной начался гала-концерт, посвященный Дню Победы

Праздничный концерт на Набережной ожидают сотни гостей и жителей города Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на нижней террасе Набережной имени 62-й Армии стартовал гала-концерт. В праздничной программе принимают участие: взвод барабанщиц Волгоградской Академии МВД, спортсмены, творческие коллективы учреждений региона, танцоры шоу-балет «Тодес», Ансамбль «Юг России», Российский центр «Играй, гармонь», детские хоры, студенты Серебряковки, казаки и группа «Крылатая пехота РВВДКУ им В.Ф.Маргелова».

Завершит праздничный концерт Заслуженный артист России Александр Маршал. Он выйдет на сцену около 21.00, после его выступления запланирован праздничный салют.