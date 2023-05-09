Публикуем фото авиашоу в Волгограде в День Победы

Авиашоу и авиагонки в Волгограде на День Победы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде одним из самых захватывающих мероприятий в честь Дня Победы прошло в небе. Днем 9 мая над Волгой в районе Центральной набережной состоялись авиашоу и авиагонки. Пилоты соревновались в высшем пилотаже на реактивных Л-29, также показали свое мастерство летчики пилотажных групп «Звезда» и «Реакторы». Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж авиашоу 9 мая 2023.

Авиашоу и авиагонки в Волгограде на День Победы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Авиашоу и авиагонки в Волгограде на День Победы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Небо на День Победы в Волгограде нахмурилось. Так что горожан пришлось утеплиться, чтобы посмотреть с набережной за полетами самолетов. Благо, что погода не помешало проведению воздушной части праздника.

Авиашоу и авиагонки в Волгограде на День Победы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сначала в небе над Волгой показались реактивные Л-29, звук их моторов был слышен в разных частях города. Самолеты то поднимались ввысь, то на полной скорости спускались ближе к земле. Затем показали маневры в воздухе пилотажные группы «Звезда» и «Реакторы». Они делали в полете различные фигуры и по одному, и в группах. Зрители пытались сделать красивые кадры пролетающих на низкой высоте самолетов.